Già dalle prime ore dell’alba di ieri, la macchina della propaganda di Hamas si è messa in moto e sui social ha diffuso diversi video che mostrano i mezzi usati per entrare in Israele e sferrare l’attacco via terra e via aria. Immagini che mostrano le esercitazioni con i droni kamikaze e l’assalto alla barriera della Striscia di Gaza con la prospettiva in soggettiva dei miliziani