È morto a 89 anni nella sua casa di Roma, il finanziere toscano Pierfrancesco Pacini Battaglia. Chicchi, come lo chiamavano gli amici, era stato uno dei protagonisti di Tangentopoli.

Nell’inchiesta Mani Pulite, ricordano il Tirreno e La Nazione che hanno dato la notizia, era emerso come il banchiere “un gradino sotto Dio” anche se lui, “ci tenne a far sapere che da giovane aveva lavorato come operaio in una fabbrica di laterizi”.

Orinario di Bientina, in provincia di Pisa, nel 1980 aveva fondato la ginevrina Banque Karfinco. Il suo nome venne alla ribalta nel marzo 1993 nell’ambito appunto dell’inchiesta del pool di Mani Pulite sui fondi neri dell’Eni, dove fu condannato a 6 anni di reclusione.