Un rave all’aperto, al confine tra Gaza e Israele, che doveva essere una celebrazione di danze e balli fino a notte fonda per la festa di ebraica di Sukkot, ovvero la festa delle capanne. Una delle ricorrenze religiose più importanti in assoluto. E invece il Nova Festival si è trasformato in un incubo: intorno alle 7 di mattina del 7 ottobre centinaia di partecipanti hanno tentato la fuga davanti a decine di miliziani di Hamas che sparavano su di loro. Diverse persone sono state uccise, altre sono state prese in ostaggio dai jihadisti, come testimoniano anche alcuni video circolati sui social. Alcune, che risultavano disperse, sono state ritrovate e soccorse a quasi 30 ore dall’assalto. Sono arrivate nella zona di Nativot e sono state accompagnate dalle Forze di difesa israeliana (Idf) in un’area sicura.

A raccontare la dinamica degli eventi alla Cnn è Tal Gibly, che partecipava all’evento insieme ai suoi amici. All’alba si sentono i primi razzi partire da Gaza – l’area del festival era a poco più di tre chilometri dal confine – e i ragazzi presenti al festival si mettono in auto per scappare. Ma la strada si intasa in fretta, e a quel punto partono gli spari.

In tanti allora, Gibly compresa, escono in fretta e furia dall’auto, presi dal panico, per tentare di sfuggire ai jihadisti: in centinaia, come loro, corrono. Alcuni finiscono a terra, e non si capisce se siano stati colpiti, inciampati o se stiano solo tentando la fuga. Tal è salita su un’altra auto e ha ripreso quello che vedeva: ai lati delle strade c’erano persone morte, colpite dagli spari. E, conferma Cnn, le immagini girate mostravano “uno spettatore del concerto ucciso a colpi di arma da fuoco all’esterno di un furgone e un altro morto sul sedile del passeggero”.

Oltre alle vittime, ci sono gli ostaggi, decine, di cui al momento non si hanno notizie. Sui social è circolato il video del rapimento di Noa Argamani, che aveva partecipato al festival col suo fidanzato, Avinatan Or. Le immagini mostrano che viene portata via in moto dai militanti jihadisti. Come il suo ragazzo, afferrato a piedi da alcuni miliziani. Stesso destino anche per la cittadina tedesco-israeliana Shani Louk, che alcune immagini mostrano priva di sensi nelle mani dei jihadisti. Uno di loro le sputa in testa, un altro la tiene per i dreadlock. Lei resta immobile.

La madre della ragazza, Ricarda Lauk, in un videomessaggio mostra la foto della figlia, ventiduenne. La donna lancia un appello per ricevere aiuto e chiede di poter ricevere notizie sulla figlia, della quale mostra il passaporto. “Mia figlia, Shani Nicole, cittadina tedesca, – dice la donna che abita in Israele – è stata rapita da Hamas mentre partecipava con un gruppo di turisti a una festa nel sud di Israele – racconta – Mi è stato inviato un video dove ho potuto riconoscere mia figlia in una automobile, priva di coscienza, insieme a un gruppo di palestinesi, mentre attraversava le strade di Gaza”. Lo zio della giovane, Winfried Gehr, al quotidiano Bild, ha detto che Nicole, insieme al suo ragazzo, avevano partecipato a un festival musicale in un kibbutz. Ma oltre a loro, altri giovani presenti al festival riferiscono di non avere avuto più notizie di tanti dei loro amici. Introvabili, non rispondono al telefono. E da ieri mattina non sono più stati visti.