Alcuni video diffusi su Telegram da Hamas mostrano miliziani palestinesi prendere in ostaggio alcuni militari israeliani. In un filmato un soldato viene trascinato fuori da un carro armato e malmenato. Altri video mostrano soldati con le mani legate che vengono trascinati nei covi di miliziani. Hamas ha preso in ostaggio anche civili israeliani abitanti delle colonie vicino alla Striscia.