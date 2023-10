“Come fa il ministro (Salvini ndr.) a essere entrato in possesso del video? È in corso una schedatura dei manifestanti? Viene usata per attività di dossieraggio? Per alimentare odio e rancore contro un magistrato che ha emesso un atto non gradito a questo governo? Questo è il tema di un’interrogazione che porremo al ministro Piantedosi e alla quale spero che il ministro si degnerà di rispondere”. Così Vittoria Baldino, vicepresidente del M5s, intervenendo in Aula alla Camera sul caso del video, risalente all’agosto 2018, pubblicato da Matteo Salvini sui social in cui si vede la giudice Iolanda Apostolico mentre partecipa a una manifestazione contro il blocco dei migranti sulla nave Diciotti.

Sottolineando di non voler “entrare nel merito dell’opportunità per un magistrato di partecipare a una manifestazione” né nel merito “della sentenza di quel magistrato e dei successivi attacchi dell’esecutivo contro il potere giudiziario”, Baldino ha specificato che queste domande sono quelle “di tutti i cittadini” che “hanno diritto di sapere”, dato che il video “sembrerebbe sia stato filmato da dietro al muro creato dalla Digos”.