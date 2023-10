Pd, M5s, Verdi e Sinistra italiana contro Matteo Salvini. Andrea Casu, Riccardo Ricciardi e Angelo Bonelli hanno preso la parola alla Camera dei deputati per stigmatizzare le dichiarazioni del leader della Lega, all’indomani della tragedia di Mestre, secondo cui il motore elettrico del bus precipitato dal cavalcavia sarebbe stato uno dei fattori della morte delle 21 persone. “Uso la parola ‘schifo’ solo perché non posso usarne altre di più adatte per il ruolo istituzionale che ricopro” ha detto Ricciardi. “Salvini strumentalizza una tragedia per portare avanti la sua battaglia contro l’elettrico e la transizione ecologica” hanno detto Bonelli e Casu. Proteste dai banchi del centrodestra.