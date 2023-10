Il capolavoro è completo. Dopo aver battuto Carlos Alcaraz in semifinale, Jannik Sinner conquista il torneo Atp 500 di Pechino sconfiggendo in finale il russo Daniil Medvedev con due tie-break perfetti. Finisce 7-6, 7-6: dopo sei sconfitte consecutive, per la prima volta in carriera il 22enne azzurro riesce ad avere la meglio dell’attuale numero 3 al mondo. Merito di una prestazione che ha ricalcato per intensità e colpi quella di martedì contro lo spagnolo. Ora Sinner si può godere fino in fondo lo storico quarto posto conquistato nella classifica mondiale e il nono titolo Atp conquistato in carriera.