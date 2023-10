Non si ferma lo sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei, a Napoli: questa mattina intorno le 4 è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 2.2 dopo quella della tarda serata di ieri di intensità 4.0. In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, sempre in provincia di Napoli.

“Ho sospeso momentaneamente le attività didattiche e questa mattina ho fatto ulteriori verifiche negli edifici scolastici, e non ci dovrebbero essere problemi. Abbiamo trascorso la notte a monitorare il territorio: c’è solo un grande spavento, tanta paura, tra i cittadini. Abbiamo dato riscontro ad alcune segnalazioni che ci sono giunte, ma nessun danno”, ha spiegato Luigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, area colpita dalle scosse di terremoto.

“Certo c’è preoccupazione, c’è ansia però comunque dobbiamo prendere coscienza che questo è un fenomeno che non ci abbandonerà mai – ha sottolineato Manzoni – quindi bisogna convivere con il fenomeno del bradisismo (fenomeno attivato dalla pressione di materiale magmatico in un periodico abbassamento o innalzamento del livello del suolo, ndr) e mettere in atto quelle attività di mitigazione del rischio, come stiamo già facendo. Bisogna tranquillizzare i cittadini e dare le giuste comunicazioni”.

Tra gli abitanti, però, prevale un clima di espasperazione mista a rabbia. “Non ci dicono la verità”, afferma una donna a Pozzuoli, sostenendo che l’intensità divulgata di magnitudo 4.0 sia sottostimata. “Mi sembrava che la casa crollasse“, dice un altro. Ed anche su Facebook, nel profilo del Comune e del sindaco, ci sono commenti da cui traspare lo scoramento e l’ansia di persone che sono alle prese ormai da molto tempo con un interminabile sciame sismico. Proprio ieri, 2 ottobre, in Regione si è tenuta una riunione sugli eventi sismici che stanno interessando l’area dei Campi Flegrei, con il governatore Vincenzo De Luca, per fare in particolare una verifica sui piani già esistenti sul fronte dei trasporti e della sanità.