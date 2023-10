“Basta, hanno rotto il cazzo…”. È la frase pronunciata da un agente pochi istanti prima della carica che la polizia ha fatto oggi, martedì 3 ottobre, contro gli studenti a Torino. I giovani stavano contestando la premier Giorgia Meloni, nel capoluogo piemontese per partecipare al Festival delle Regioni. Le telecamere hanno catturato l’audio dell’agente all’altezza di via Montebello: in quel momento il corteo era fermo e aveva davanti il cordone di polizia in assetto antisommossa. Nel corso della protesta ci sono stati diversi momenti di tensione e scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Gli studenti infatti erano già stati manganellati anche in piazza Castello