Dal servizio sanitario nazionale, alla collaborazione con l’Unione europea fino all’importanza di tavoli di confronto sugli eventi estremi e i cambiamenti climatici. Nel breve discorso a Torino in occasione del Festival delle Regioni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha toccato diversi temi.

Uno su tutti quello della sanità: “Il servizio sanitario nazionale è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare“, ha evidenziato il Capo dello Stato, puntualizzando che “in questo la riflessione delle regioni è importante”. Proprio le regioni hanno chiesto quattro miliardi in più al governo per la sanità e ora rischiano di ritrovarsi invece con due miliardi in meno.

Ma non solo. Mattarella ha anche evidenziato il messaggio importante che passa dal Festival delle Regioni: “Vorrei sottolineare come qui a Torino, una città che parla della storia d’Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unità, di dialogo con il Paese per il futuro dell’Italia – ha detto dal palco il Presidente – E questa è un’occasione per rilanciare il messaggio di unità con l’Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese”.

Mattarella ha elogiato i governatori per i diversi tavoli di lavoro messi in campo. In particolare per quello relativo alla difesa del territorio e “alla gestione degli eventi disastrosi che frequentemente il mutamento climatico provoca nel nostro Paese e per la difesa e il rispetto del territorio”. “Tra qualche giorno con il presidente Fedriga e il presidente Zaia saremo sulla diga del Vajont che continua perennemente ad esprimere e a ricordare una lezione terribile e indimenticabile, di come sia indispensabile il rispetto del territorio“, ha aggiunto.

Infine Mattarella ha trattato anche il tema dell’Autonomia, ricordando l’importanza di fare squadra: “La nostra Costituzione si ispira al valore principio e al lavoro dell’Autonomia – ha spiegato – già dall’articolo 5 ricorda che la Repubblica è una e indivisibile e di come questa riconosca e promuova le autonomie” e “lo ribadisce all’articolo 114” ma sottolinea anche “l’esigenza di collaborazione”.