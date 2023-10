Dopo i soldi persi, con annessa figuraccia, per il mancato pagamento di Digitalbits che era lo sponsor di maglia della scorsa stagione, l’Inter è corsa ai ripari. Quest’anno la casacca nerazzurra ha come main sponsor Paramount+, ma compaiono anche i brand eBay (sulla manica sinistra) e U-Power (sul retro, sotto al numero di maglia). Inoltre, il club ha rinnovato l’ormai storico accordo con Nike per altri 8 anni, fino al 2030.

Insomma, soldi freschi e fondamentali per le casse dell’Inter. Che ora sta lavorando a un altro importante contratto: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, è in dirittura d’arrivo la trattativa con Qatar Airways. Per il momento è prevista una partnership: il vettore di bandiera del Qatar diventerà la compagnia aerea ufficiale nerazzurra. Ma all’orizzonte ci sono anche altre prospettive. L’accordo con Paramount+ non è ancora stato rinnovato per la prossima stagione e Qatar Airways potrebbe inserirsi per comparire in futuro anche sulla maglia nerazzurra. La compagnia di Doha compare già come main sponsor sulla maglia del Psg, ovviamente. In passato è apparsa anche su quelle di Barcellona e Roma.