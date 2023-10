Era presente tra l’elenco dei vip che saranno ospiti all’evento. Poi il suo nome è sparito, ufficialmente per impegni lavorativi: il dj Linus non parteciperà alla festa della Juventus che celebra i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli (dal 1923 ad oggi) in programma il 10 ottobre al Pala Alpitour. Il cambio di programma è arrivato dopo una durissima campagna degli stessi tifosi bianconeri proprio contro Linus, a sua volta sostenitore della Vecchia Signora: nella “bolla” juventina l’hashtag #LinusOut è subito diventato virale.

Cosa c’è dietro gli attacchi al noto dj? I tifosi non hanno digerito le dichiarazioni di circa un anno fa, quando dopo l’esplosione del caso plusvalenze Linus dichiarò: “Questa è una cosa che si trascina da parecchi anni, e ora siamo arrivati alla resa dei conti. Tutto è cominciato con Cristiano Ronaldo e con una serie di contingenze che purtroppo hanno impedito che il sogno si avverasse: anzi, da un sogno siamo precipitati in un incubo“. Poi aggiunse: “Quando entra in ballo la Consob, la Borsa, fai fatica a nascondere sotto il tappeto le cose che non funzionano. Adesso si tratta di capire in che modo verranno giustificate e accertate”. E ancora: “Diciamo che qui la cosa ha fatto scalpore perché la Juve è l’unica squadra italiana quotata in Borsa. Però, quel tipo di dinamiche sono diffuse in tutto il calcio italiano e non solo. Anche se è una magra consolazione“.

Frasi obiettive, che però hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri, che evidentemente si aspettavano una difesa al buio della loro Juventus. Fatto sta che queste affermazioni sono state ritirate fuori in questi giorni, accompagnate appunto dall’hashtag #LinusOut. Una cosa è certa: il dj non sarà all’evento “Together, a Black & White Show”.