“A Milano abbiamo quasi sei auto ogni dieci abitanti. Se aggiungiamo i furgoni e coloro che quotidianamente entrano in città, arriviamo quasi a un’auto per abitante. Abbiamo una situazione fuori controllo“. È l’analisi di Paolo Pileri, urbanista e professore ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, intervistato dall’Ansa, in merito ai recenti incidenti stradali che hanno provocato la morte di molti ciclisti e pedoni. “La soluzione tecnologica di mettere il sensore non guarda alla reale questione di ridurre le auto. La grande sfida è trasformare questa città, piana e piena di mezzi pubblici, in una città car free. Innanzitutto bisogna fare formazione agli adulti, specie ai decisori. Da un’analisi con gli studenti è emerso che le strade milanesi sono piene di buche, discontinuità, attraversamenti: è una giungla inadatta alle persone più deboli. Se organizzi una città per i più fragili, hai organizzato anche una città per i più forti” ha aggiunto il professor Pileri.