“Serve una svolta pacifista, le armi non sono servite, abbiamo 500mila morti nel cuore dell’Europa. Paesi occidentali spinfgano per una mediazione, che non lo faccia solo la chiesa cattolica e la Cina. Ora pagheremo noi i 300mld di euro che l’Europa ha mandato in armi. Io non so ancora se candidarmi, è prematuro. Io ci sono per un percorso di unione ma la candidatura è prematura. Valuterò a fine anno”. Così Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli entrando all’evento “Assemblea per la Pace, la Terra e la Dignità” organizzato da Michele Santoro a Roma.