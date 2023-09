A partire dalle 8 di domenica 1 ottobre sarà nuovamente possibile richiedere il bonus trasporti sul portale dedicato del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Visto l’elevatissimo numero di richieste non soddisfatte, il Consiglio dei ministri ha infatti recentemente incrementato di 12 milioni di euro i fondi dedicati alla misura, rendendo così il bonus un poco più accessibile. Non potrà in ogni caso soddisfare le richieste di tutti, l’ultimo click day aveva visto l’esaurimento dei fondi in meno di un’ora. Secondo quanto emerge da discussioni parlamentari, non è escluso inoltre che la misura venga rifinanziata anche per tutto il 2024 con uno stanziamento ad hoc nella prossima legge di bilancio.

Il bonus trasporti, nato nel 2022 con il dl Aiuti e poi rifinanziato dal dl Trasparenza nel 2023, permette di ottenere uno sconto fino a 60 euro sul prezzo degli abbonamenti di viaggio del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario nazionale. Ne hanno diritto tutti coloro che hanno un reddito Isee non superiore a 20mila euro e si può fare una sola richiesta al mese, che sia per un abbonamento mensile o annuale. Per ottenere il bonus è necessario accedere alla piattaforma online tramite lo Spid o la Cie. Il bonus verrà rilasciato ai soggetti con requisiti che per primi completeranno la domanda sulla piattaforma online e per questo le risorse, non sufficienti per tutti, saranno dispensate ai più veloci e ai primi che svolgeranno la procedura in tempo sul portale dedicato.