Marta Fascina torna a parlare in pubblico. Lo fa con un post sui social nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. “Amore mio oggi è il tuo compleanno. Auguri a Te, leader indiscusso della politica italiana e mondiale, illuminato statista, lungimirante e straordinario imprenditore, campione nello sport, re della comunicazione, ma soprattutto uomo buono, generoso e giusto”, scrive quella che è stata l’ultima compagna dell’ex presidente del consiglio, postando alcune foto che li ritraggono insieme. Il lungo messaggio ha toni quasi di aderazione per il defunto: “Auguri a Te che sei entrato nei libri di storia. A Te che sei baluardo di democrazia e di libertà. A Te che sei un esempio di concretezza, pragmatismo, dinamismo, visione per le future generazioni. A Te che hai cambiato il modo di vedere ed interpretare il mondo. Auguri a Te che hai solo fatto del bene all’Italia ed agli Italiani. A Te che hai donato incondizionatamente amore, speranza, armonia e fiducia,. Auguri a Te che ogni giorno scaldi ed illumini il mio cuore”.

Al netto della parole usate, da segnalare c’è soprattutto il ritorno al dibattito pubblico di Fascina, i cui canali social erano silenti da prima della morte dell’uomo di Arcore. Il ritorno in scena della deputata era stato auspicato solo pochi giorni fa da Paolo Berlusconi. “Basta con le lacrime, l’ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto ma soprattutto un suo dovere“, ha detto il fratello del leader di Forza Italia, durante un evento a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani. Il fratello dell’ex premier è tornato sull’argomento oggi: “Con Marta Fascina – ha detto – non c’è bisogno di nessun chiarimento, tra noi c’è grande amore”. Adesso bisognerà capire se dopo il post sui social Fascina deciderà di tornare in Parlamento. La compagna del defunto fondatore di Forza Italia è deputata dal 2018 e già durante la scorsa legislatura si era distinta per la scarsa presenza nell’Aula di Montecitorio, collezionando il 74% di assenze.