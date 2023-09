“Il fondo opere infrastrutturali finanzierà, così come altre infrastrutture, anche il Ponte sullo Stretto di Messina. Il profilo temporale dell’impegno economico dipende dal profilo temporale del progetto e dei relativi stati di avanzamento”, Ad affermarlo è il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm rispondendo a una domanda sui fonti presenti in Legge di Bilancio per il Ponte sullo Stretto di Messina. “Il Mit ha trasmesso una scadenza temporale dell’impegno e quindi nel 2024 ci sarà un primo stanziamento connesso all’effettivo allestimento del cantiere”, aggiunge.