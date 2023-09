Il braccio di Demme sospeso in alto, in attesa del classico ‘cinque’, e Osimhen che gli passa accanto con indifferenza, entrando nel Gran Hotel Serapide di Pozzuoli senza salutare i compagni che erano seduti sulle scale. Solo un freddo saluto al team manager Beppe Santoro, poi l’ingresso nell’albergo con gli auricolari nelle orecchie. Il video, diventato virale sui social, è stato girato durante il ritiro pre-gara, alla vigilia della partita con l’Udinese. Il filmato palesa il momento di tensione che si respira nello spogliatoio del Napoli e che vede come protagonista proprio l’attaccante nigeriano.

Nei giorni scorsi, infatti, Victor Osimhen si era adirato con il club partenopeo per via di un video, pubblicato su TikTok (e poi rimosso) dai profili ufficiali del Napoli, in cui si vedeva l’attaccante tirare e sbagliare il calcio di rigore contro il Bologna. Video al quale Osimhen aveva risposto cancellando da Instagram tutte le foto che lo ritraevano in maglia azzurra, mentre il suo agente Roberto Calenda minacciava di adire vie legali nei confronti della società. Il mancato saluto a Demme e compagni ha dunque confermato la rabbia e il malcontento del 24enne di Lagos. Regolarmente convocato per la partita contro l’Udinese, Osimhen si è rifiutato di calciare un rigore, malgrado fosse stato scelto come tiratore dal tecnico Rudi Garcia, e quando ha segnato il gol del 2-0 è corso verso la panchina del Napoli per abbracciare un compagno, riservando però solo un freddo cenno d’intesa verso l’allenatore.