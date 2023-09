È scomparso dallo scorso 13 luglio e ora vigili del fuoco e carabinieri stanno scavando nel giardino di una villa a Lesignana, in provincia di Modena. Sono alla ricerca del corpo di Salvatore Legari, imprenditore 54enne, originario del Salento ma residente tra Modena e Bologna. A setacciare una parte di quel terreno, prestando massima attenzione per non compromettere eventuali reperti utili alle indagini, il 27 settembre è entrato in azione un escavatore, poi carabinieri e vigili del fuoco hanno proseguito con una pala. La denuncia per la scomparsa di Legari era stata presentata dalla compagna, l’indomani la scomparsa dell’uomo, quando il 54enne era uscito di casa per andare a riscuotere il pagamento per un lavoro svolto. Nel cantiere di Lesignana sarebbe stato visto l’ultima volta. Proprio in zona nelle scorse settimane erano già state avviate ricerche, che hanno riguardato anche Borgo Venezia, e Sassuolo, sempre nel Modenese, dove è stato ritrovato il furgone dell’imprenditore.