“L’unica cosa che sappiamo è che stanno litigando tra di loro sui condoni che sono una specialità del governo di Giorgia Meloni. Noi ne abbiamo contati 12 o 13, stanno discutendo se arrivare a 15. Un’ulteriore sberla a contribuenti onesti che la tasse le pagano anche per chi non lo fa”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in conferenza stampa alla Camera, in riferimento alla legge di Bilancio.