C’è anche l’ex assessora all’Agricoltura della Regione Sardegna, Gabriella Murgia, tra i destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare per i reati, contestati a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e corruzione, notificata all’alba a 31 persone in Sardegna, a Milano e a Torino dai carabinieri del Ros. Tra gli altri arrestati ci sono un nipote del bandito Graziano Mesina, Tonino Crissantu, e un medico piuttosto noto sull’isola, Tommaso Gerolamo Cocco, responsabile della terapia del dolore all’ospedale Marino di Cagliari. L’ordinanza è stata emessa dal gip di Cagliari su richiesta della locale Dda (Direzione distrettuale antimafia). L’associazione mafiosa è contestata a otto indagati.

L’indagine, denominata “Monte nuovo“, è partita nel 2020 e ha individuato “un presunto gruppo dedito alla commissione di reati di varia natura, attivo nel territorio sardo, che si ritiene costituito da alcuni personaggi locali di spicco (noti per pregresse condanne per sequestro di persona a scopo di estorsione), oltre ad alcuni esponenti del mondo delle professioni e delle istituzioni”, si legge nel comunicato diffuso dall’Arma. “I rapporti tra le diverse componenti, in comunanza di scopi, avrebbero garantito: di attingere, in caso di necessità, al sostegno del sodalizio per ottenere presunti vantaggi di varia natura; alla componente criminale di infiltrarsi e condizionare vasti settori della vita sociale dell’isola, anche nei termini di un accesso privilegiato all’interno dell’amministrazione regionale“.

Secondo quanto ricostruito, l’organizzazione operava in diversi ambiti, ad esempio ”interferendo nei procedimenti decisori dell’amministrazione regionale in particolare nei settori dell’agricoltura e della sanità”, “intervenendo reiteratamente presso diverse amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle regionali, al fine di assicurarsi incarichi pubblici, favori o altri interessi ad associati, parenti di questi ultimi o persone gradite al gruppo”, “procurando voti in occasione di consultazioni elettorali” e trafficando “sostanze stupefacenti (in particolare marijuana) da commercializzare sul territorio nazionale”. Nell’ambito dell’operazione, oltre contanti, armi e munizioni, sono stati sequestrati 130 chili di marijuana.