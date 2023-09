Una ragazza di 15 anni è stata accoltellata a morte da un coetaneo. È successo a Croydon, nel sud di Londra, Regno Unito. La polizia metropolitana di Londra ha arrestato una persona in collegamento all’incidente, avvenuto nella mattina del 27 settembre, in piena ora di punta. Alle 8.30 le forze di polizia sono state chiamate a intervenire nei pressi di Wekllsley Road, dove hanno trovato la giovane immersa in una pozza di sangue. Inutile l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’equipe paramedica e l’autovettura di pronto soccorso della polizia londinese ma non sono riusciti a salvare la 15enne, deceduta un’ora dopo l’accoltellamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore sarebbe un coetaneo della vittima e come dichiarato dal sovrintendente della polizia londinese, Andy Brittain, è probabile che i due si conoscessero. “Siamo grati per la collaborazione dei residenti nella zona nel ricostruire le dinamiche dell’incidente, il nostro pensiero va alla famiglia di questa giovane ragazza che deve fare i conti con la più tragica delle notizie”, ha commentato l’ufficiale.

Le testimonianze dei passanti raccolte dai media britannici parlano di un alterco tra due ragazzi in uniforme scolastica alla discesa da un autobus nell’ora di punta. La ragazza avrebbe rifiutato le attenzioni di un giovane che, secondo il racconto di un testimone al quotidiano locale Evening Standard avrebbe cercato di porle dei fiori. Dopo il rigetto della giovane, sarebbe nata una discussione e il ragazzo avrebbe tirato fuori un coltello e colpito la studentessa.

Preoccupazione da parte della comunità locale, che denuncia episodi precedenti di criminalità giovanile nella zona. Il sindaco di Croydon, Jason Perry, in un commento su Facebook si è detto “devastato” nell’apprendere la notizia e ha garantito che “il Consiglio comunale è disponibile a supportare le indagini”. Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto di avere il “cuore spezzato” per la morte della giovane e ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima. Da gennaio 2023 a Londra sono già 15 gli omicidi che vedono coinvolti adolescenti, mentre i media britannici fanno sapere che episodi di accoltellamenti tra teenager nella capitale “non sono infrequenti”.