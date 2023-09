“Qualsiasi domanda sul ponte è ben accetta, altre domande le fate ad altri”. Così Matteo Salvini si avvicina ai cronisti al termine di un incontro, definito informale, con l’amministratore delegato della Società Ponte Stretto di Messina a Roma. Alla domanda su quale sarà la cifra stanziata nella prossima Legge di Bilancio per il Ponte, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti risponde senza indicare una cifra chiara.

Per Salvini, nonostante l’acclarata difficoltà a reperire risorse per la prossima Legge di Bilancio, come già più volte sottolineato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni ed il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, però il Ponte sullo Stretto è e resta una priorità. “Prima pietra nell’estate del 2024”, assicura.