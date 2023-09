Le telecamere del Senato hanno ripreso il veloce scambio di sguardi tra Giorgia Meloni – appena entrata nella camera ardente allestita per Giorgio Napolitano – e l’ex presidente del Consiglio, Mario Draghi. Quando l’attuale capa del governo è entrata nella sala, Draghi, che era lì da qualche minuto, è uscito, non prima di aver stretto la mano ad alcune persone. Tra i due le telecamere non hanno ripreso alcun saluto.