Era un’autentica bandiera della squadra, la prima calciatrice a raggiungere il traguardo delle 100 presenze con lo Sheffield United Women. Ma il 20 settembre, a soli 27 anni, Maddy Cusack è morta, per cause non ancora note. In questo momento delicato, la famiglia ha chiesto di rispettare la massima privacy. Come si legge in un comunicato, la “triste notizia” ha “sconvolto” il club inglese, dove la donna si era trasferita nel 2019, lavorando dal 2021 anche come responsabile dell’area marketing.

“Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane”, ha dichiarato l’amministratore delegato del club Stephen Bettis. “Maddy aveva la posizione unica di far parte di numerose squadre dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto. La sua personalità e professionalità l’hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto. Pur accogliendo le notizie e andando avanti”, ha concluso l’ad, “il club offrirà quanto più supporto possibile alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Maddy”.