Un post su Instagram “per le persone che si chiedono perché sono scappato fuori dal campo“. È l’ultima geniale trovata del centrocampista dell’Atalanta Marten De Roon. L’olandese è uscito al minuto 62 del match di Europa League tra i bergamaschi e i polacchi del Rakow. Al suo posto è entrato Ederson che poi ha segnato il gol del decisivo 2 a 0 con cui la squadra di Gasperini si è garantita i primi tre punti nel girone. L’uscita dal campo di De Roon però aveva preoccupato i tifosi dell’Atalanta, soprattutto perché il centrocampista era stato inquadrato con il viso dolorante e le braccia appoggiate sulle ginocchia.

Ecco, lo stesso De Roon ha pubblicato la heat map della sua partita – il grafico che mostra i movimenti in campo di un calciatore – inserendo a bordocampo un bagno con una grossa chiazza rossa, che indica appunto una zolla di campo “calpestata” più volte da un calciatore. Insomma, con la sua consueta ironia De Roon ha fatto capire a tutti che la sua sostituzione non era dovuto a un infortunio ma a un semplice bisogno fisiologico. Il post è diventato subito virale ed è stato commentato con grosse risate anche dai compagni di squadra dell’olandese.

For the people wondering why I ran off the field… here’s my heat map of the game. pic.twitter.com/LczEm3Tqx7

— Marten de Roon (@Dirono) September 21, 2023