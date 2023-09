In diretta dal Teatro dell’Affratellamento, a Firenze l’evento Il coraggio della pace disarma. Una giornata per discutere sui valori della pace e del disarmo dalla quale prenderà vita una nuova associazione con lo scopo di “colmare un vuoto nella sinistra, dove certe istanze non vengono rappresentate, se non debolmente”. Tra i partecipanti Michele Santoro, Luigi De Magistris, Moni Ovadia, Fausto Bertinotti, padre Alex Zanotelli.