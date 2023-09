Per la giornata di venerdì 22 settembre è prevista nella città di Milano una doppia allerta meteo. La prima riguarda il rischio di temporali forti e rappresenta una criticità moderata (codice arancione), mentre la seconda è una criticità di tipo ordinario connessa al rischio idrogeologico e idraulico (codice giallo). Si tratta dello stesso codice di allerta del 25 luglio, giorno in cui violenti temporali con forte vento causarono nella notte innumerevoli danni alla città di Milano. Come ricostruisce MilanoToday, in città sono attesi forti temporali e i fiumi saranno sorvegliati in maniera speciale a causa del rischio di esondazione, come accaduto lo scorso 15 settembre notte con il Seveso che ha oltrepassato gli argini in zona Niguarda.

In maniera preventiva il Comune di Milano ha diramato una nota di allerta rivolta a tutti i cittadini nella quale si legge che a causa delle “avverse previsioni metereologiche emesse dal centro funzionale monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia ha deciso di chiudere i parchi recintati per la giornata di venerdì 22 settembre” e si raccomanda alla cittadinanza di “non sostare sotto gli alberi e le impalcature dei cantieri, dehors e tende”. Inoltre, prosegue la nota, è importante anche “provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento” e rispettare il divieto di stazionamento “nei pressi di alberi e piante con segni di danneggiamento”.