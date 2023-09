“Tutte le volte che c’è un’illegalità le forze dell’ordine devono fare la loro parte, poi il problema è chiaro che non lo risolviamo così”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala commentando lo sgombero degli studenti che hanno occupato l’ex cinema Splendor per protesta contro il caro affitti. Domani il sindaco incontrerà a Palazzo Marino, sede del Comune, studenti che protestano e rettori delle università. “Parleremo di quello che stiamo facendo per diffondere e facilitare gli studentati, per cercare di convenzionare il più possibile – ha proseguito – . Poi rimane il fatto che, ripensando a quello che ho visto a New York, lì il modello di Airbnb è finito. In Italia il sindaco ha tanti poteri sotto alcuni punti di vista e zero su altri”. Secondo il sindaco “bisogna trovare il modo per limitarli. Con buona pace di Airbnb ma l’offerta di residenza delle città non può essere svilita – ha concluso – Il nostro interlocutore è la ministra Santanchè però lei, essendo ministra del Turismo, ha veramente interesse ad attuare misure che vadano contro il turismo? Io invece sono sindaco di Milano e devo dare risposte ai 220mila studenti che cercano casa a Milano”.