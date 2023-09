La MotoGp arriva per la prima volta in India: il 14esimo appuntamento del motomondiale si corre sul circuito inedito di Buddh. Dopo gli intoppi burocratici che hanno provocato ritardi nei visti e i dubbi sull’omologazione della pista, tutto sembra pronto per lo spettacolo. Il circuito misura 4,96 chilometri e presenta 8 curve a destra e 5 a sinistra, con due lunghi rettilinei nella prima parte del tracciato. Sarà il banco di prova per Pecco Bagnaia, non ancora pienamente ristabilito dopo il terribile incidente in Catalogna ma chiamato a respingere l’offensiva di Jorge Martin, vincitore di sprint e gara a Misano. Lo spagnolo e Marco Bezzecchi sono gli unici in grado di contendere il Mondiale al torinese. Un trio tutto interno alla Ducati, mentre tra gli outsider potrebbero esserci i soliti Brad Binder su Ktm e Aleix Espargarò su Aprilia.

Calendario e orari tv

L’appuntamento in India stravolge gli orari per gli appassionati italiani. Le qualifiche del sabato sono previste nella prima mattina (il via alle ore 7.50), mentre sia la Sprint che il Gran premio della domenica scatteranno alle ore 12. Come sempre, tutto il weekend di moto sarà in diretta su Sky e in diretta streaming su Now. Per il sabato e anche per la gara della domenica è prevista però anche la diretta in chiaro su Tv8.

Venerdì 22 settembre

ore 5.30 Libere 1 Moto 3

ore 6.35 Libere 1 Moto 2

ore 7.45 Libere 1 MotoGp

ore 9.45 Libere 2 Moto 3

ore 10.50 Libere 2 Moto 2

ore 12 Practice MotoGp

Sabato 23 settembre

ore 5.40 Libere 3 Moto 3

ore 6.25 Libere 3 Moto 2

ore 7.10 Libere 2 MotoGp

ore 7.50 Qualifiche MotoGp

ore 9.50 Qualifiche Moto 3

ore 10.45 Qualifiche Moto 2

ore 12 Sprint Race MotoGp

Domenica 24 settembre

ore 7.40 Warm Up MotoGp

ore 9 Gara Moto 3

ore 10.15 Gara Moto 2

ore 12 Gara MotoGp