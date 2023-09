Falso allarme nel pomeriggio nella sede del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica di via Cristoforo Colombo a Roma. I vigilantes hanno inizialmente ritenuto sospetto un pacco recapitato nel pomeriggio dando così il via ad un’evacuazione portando i dipendenti dei primi due piani che sono usciti dal palazzo e facendo intervenire sul posto i carabinieri della compagnia Roma Eur. In seguito alle verifiche però, è emerso che nel pacco c’erano solo dei pasticcini recapitati proprio direttamente da una pasticceria.