Il Consiglio di sicurezza dell’Onu sull’Ucraina si è aperto con alcune proteste da parte dei rappresentanti della Federazione russa per via del fatto che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, avrebbe parlato per primo. Edi Rama, il premier albanese che presiede il vertice ha risposto così ai russi (presente il ministro degli Esteri, Serghiei Lavrov): “Voglio assicurare ai colleghi russi e a tutti i presenti che non si tratta di un’operazione speciale della presidenza albanese. C’è una soluzione per questo. Se siete d’accordo, fermate la guerra e il presidente Zelenskiy non prenderà la parola“.