“Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si è reso conto solo ora che non ci saranno risorse sufficienti per sostenere le famiglie e le imprese, quello del made in Italy Adolfo Urso dice che aspetta da un anno le nostre proposte. Tocca ricordare ancora all’esecutivo e a Giorgia Meloni che al governo ci sono loro“. Ad attaccare è la segretaria Pd Elly Schlein, a margine di una iniziativa nella sede nazionale dem a Roma, al Nazareno. “Sono gli italiani che da un anno aspettano i loro interventi, dopo che avevano promesso che avrebbero abbattuto le accise e invece sono aumentate. Le risposte non sono arrivate, con le famiglie ora in estrema difficoltà. E sono sempre loro al governo a contrastare la nostra proposta sul salario minimo“, ha continuato la segretaria, presentando cinque proposte del partito contro il caro vita.

Tra queste l’utilizzo dell’extragettito Iva sui carburanti, una dote di “oltre due miliardi”, per sostenere le fasce deboli e il trasporto pubblico locale. Mentre sugli affitti dal Pd si punta a “congelare l’indicizzazione fino a quando l’inflazione non sarà rientrata sotto il 2% fissato dall’Ue”, ha precisato il responsabile economico Antonio Misiani. Tra i punti proposti anche il bonus sociale luce e gas: “Chiediamo che il bonus potenziato fino a 15mila euro di Isee venga prorogato fino a tutto il 2024”. Inoltre, dai dem anche proposte per il settore della maggior tutela e per combattere il caro-scuola.