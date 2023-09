Un altro giovane palestinese è stato ucciso questa mattina dall’esercito israeliano entrato nel campo profughi di Aqabat Jabr nei pressi di Gerico, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia Wafa che ha indentificato l’uomo in Dhargham Muhammad Yahya Al-Akhras (19 anni) morto per le ferite riportate alla testa “dopo essere stato colpito dalle forze di occupazione israeliane”. Gli incidenti sono avvenuti quando, secondo i media, l’esercito dopo essere entrato nel campo ha arrestato due palestinesi. L’esercito israeliano non ha commentato i fatti. Si tratta della sesta vittima in poche ore. Negli scontri a fuoco seguiti all’ingresso dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin erano infatti rimasti uccisi 4 palestinesi. Nel pomeriggio di ieri un giovane palestinese di 25 anni è stato ammazzato con un colpo alla testa durante le manifestazioni a ridosso delle barriere tra Gaza e Israele, ad est di Khan Yunis. Da inizio anno i palestinesi uccisi sono oltre 180, tra questi più di 40 erano minorenni. Gli attacchi palestinesi hanno causato la morte di 27 coloni e civili e di tre soldati.