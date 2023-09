L’Italia trova l’Olanda di Tallon Griekspoor. Il sorteggio di Londra ha stabilito la prima avversaria degli azzurri di Filippo Volandri a Malaga, dove dal 21 al 26 novembre si giocheranno le Final 8 di Coppa Davis. Gli azzurri rischiavano di incrociare la Gran Bretagna, che invece sarà impegnata contro la Serbia di Novak Djokovic. Se l’Italia dovesse superare gli oranje nei quarti, in semifinale troverà proprio la vincente di questo incrocio. “La nostra corsa verso il titolo partirà dall’Olanda che benissimo ha fatto nella fase a gironi, vincendo il suo gruppo con merito: sono una squadra molto compatta, con un grandissimo doppio e si adattano molto bene alle superfici rapide, come quelle viste nei giorni di Davis”, l’analisi del capitano azzurro Volandri dopo l’esito del sorteggio.

L’Italia – qualificatasi da seconda del suo gruppo dopo aver rischiato una clamorosa eliminazione – tra due mesi spera di presentarsi in Spagna al completo, con Jannik Sinner e Matteo Berrettini arruolabili. Poi toccherà fare delle scelte, perché almeno uno tra Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi dovrà restare fuori. “A prescindere da chi ci sarà a Malaga, sono certo che la squadra darà un’ulteriore dimostrazione di compattezza. Ci faremo trovare pronti e come sempre daremo il massimo, con l’obiettivo di riportare in Italia un trofeo che manca ormai da troppo tempo”, spiega Volandri.

Il tabellone

Questi gli accoppiamenti dei quarti delle Final Eight (dal 21 al 28 novembre a Malaga, in Spagna):

Canada-Finlandia

Repubblica Ceca-Australia

Olanda-Italia

Gran Bretagna-Serbia