Le condizioni di salute del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si sono aggravate nelle ultime ore. A confermarlo l’agenzia Adnkronos, secondo cui il quadro clinico si è complicato.

L’ex capo dello Stato ha compiuto 98 anni il 29 giugno scorso. A maggio 2022 era stato operato all’Istituto Spallanzani di Roma, mentre il 24 aprile 2018 venne operato all’ospedale San Camillo per una dissecazione aortica parziale. Napolitano è stato eletto presidente della Repubblica il 15 maggio 2006 e poi una seconda volta il 22 aprile 2013, in questo caso restando in carica meno di due anni.