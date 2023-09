L’ex-cinema Splendor, occupato da studenti del movimento Tende in piazza è stato sgomberato martedì mattina dalla polizia. Agenti di polizia in assetto antisommossa hanno sgomberato gli studenti che avevano occupato lo stabile in protesta contro il caro affitti. “Siamo stati svegliati come nei film, con la torcia in faccia. Anche in maniera violenta e intrusiva – racconta Giano Di Stefano – ci è stato proibito di filmare e di avere contatti con l’esterno. Ci hanno consigliato di non tenerlo in mano o sarebbe stato sequestrato. Così lo abbiamo messo via”. “Ci sembra una dichiarazione d’intenti da parte delle istituzioni di fronte alle problematiche che abbiamo sollevato – prosegue – La risposta di Tende in piazza non si lascerà attendere. Decideremo oggi cosa mettere in pratica per rispondere”. “È un approccio e un atteggiamento inaccettabile di fronte al problema dell’alloggio e del diritto ad abitare. Ci sarà sicuramente una risposta”, assicura ancora lo studente, Dario Del Prete