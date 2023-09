Il candidato alla presidenza argentino di ultradestra, Javier Milei, si è presentato in testa a un gruppo di sostenitori agitando una motosega accesa. Un simbolo di ciò dell’intenzione di “eliminare la casta” e dare un taglio alle istituzioni, alla spesa pubblica e ai “vecchi politici che rubano”. Milei è il leader di Libertad Avanza e si presenta come un candidato antisistema ultraliberista, e nelle ultime settimane è diventato noto per un linguaggio e una campagna elettorale estremamente aggressiva