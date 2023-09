L’aereo era diritto da Manaus a Barcelos per un viaggio di piacere: 12 passeggeri, tutti brasiliani, avevano deciso di recarsi nella città perché accomunati dalla passione per la pesca sportiva. Ma tutti loro, insieme a due membri dell’equipaggio, hanno perso la vita a bordo del velivolo Emb-110, un turboelica bimotore prodotto dalla brasiliana Embraer, della Manaus Aerotaxi, che è precipitato nel mezzo di forti piogge nello stato di Amazonas, a Barcelos. Situata sul Rio Negro, un affluente del Rio delle Amazzoni, la città – che dista 90 minuti di aereo da Manaus – è delimitata da numerosi parchi nazionali. Al momento dell’incidente c’era una forte pioggia, tanto che due aerei che si trovavano sulla stessa rotta poco prima di quello che si è schiantato, avevano deciso di tornare a Manaus. La compagnia aerea ha confermato l’incidente in un comunicato, spiegando che è stata già aperta un’inchiesta, ma non ha fornito dettagli sul numero dei feriti e dei morti. Non ci sono sopravvissuti.