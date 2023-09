“Un gol meraviglioso, che mette a tacere le polemiche”. Così il radiocronista Nicola Zanarini ha commentato la rete segnata da Manolo Portanova, durante la partita di Serie B Reggiana-Cremonese, in onda all’interno di “Tutto il calcio” su Radio 1. Un commento decisamente inappropriato, considerando che il giocatore della Reggiana è stato condannato in primo grado a sei anni per un caso di violenza sessuale di gruppo avvenuta, nel 2021, in un appartamento a Siena. Tanto è bastato per sollevare un polverone di critiche, sul web e sui social, che ha costretto il giornalista a scusarsi e la Rai ad avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

“Ho fatto un commento sicuramente fuori luogo”, ha dichiarato Zanarini, a qualche ora di distanza, con un post su Facebook. “Non intendevo certo dire che il caso sia chiuso da una rete o le polemiche spazzate via da un gesto sportivo”, ha aggiunto il radiocronista. “Ho seguito la questione negli ultimi tempi dando voce alle associazioni di donne di Reggio Emilia che hanno contestato la scelta di ingaggiare il giocatore e ho anche criticato la società granata per il suo lungo silenzio in merito, e sottolineato anche la grande prudenza del Comune nel prendere una posizione. Lungi da me il voler assolvere un imputato per un gol, nell’enfasi della radiocronaca mi è scappata una grossa stupidaggine, di cui mi scuso sinceramente e profondamente con chi si è sentito offeso o indignato dalle mie parole”.

Un “errore commesso in buona fede”, come lo ha definito lui stesso, che però rischia di costargli il posto. La Rai, infatti, ha avviato una procedura disciplinare nei suoi confronti. “Si tratta di una istruttoria su quello che è successo sentendo le parti”, ha precisato il direttore di Radio 1 Francesco Pionati. E così, sarà l’iter disciplinare a mettere, forse, la parola fine sull’ultima bufera che ha investito Rai Sport, dopo il caso dei commenti sessisti e razzisti pronunciati, questa estate, durante la telecronaca dei tuffi femminili ai mondiali di nuoto in Giappone.

Per quanto riguarda Portanova, tra qualche mese il giocatore dovrà affrontare il processo in appello al Tribunale di Firenze, come aveva ricordato lo stesso Zanarini durante la radiocronaca. Il calciatore, oggi in forze della Reggiana, all’epoca dei fatti era stato escluso dalla rosa del Genoa. Successivamente, era stato respinto dai tifosi del Bari, squadra con cui era in trattativa, e anche il suo trasferimento a Reggio Emilia aveva scatenato numerose contestazioni e critiche. Proprio le polemiche cui ha fatto riferimento Zanarini e che, adesso, sono destinate a riaccendersi.