Alle 6:17 del 17 settembre qualcuno è intervenuto sulla pagina Wikipedia dedicata al presidente di Confindustria Carlo Bonomi. E ha cancellato l’inizio della frase sui suoi esordi lavorativi in uno studio di commercialisti: fino a quel momento sull’enciclopedia web si leggeva “dopo la laurea in Economia e commercio”. Nel primo pomeriggio, poi, un altro utente ha aggiunto “abbandonando gli studi universitari”. Le modifiche sono arrivate dopo la lettura dell‘articolo del Fatto che racconta come Bonomi, arrivato al termine dell’incarico in viale dell’Astronomia, sia intenzionato a farsi nominare presidente del cda della Luiss, l’università confindustriale. Incarico che però, anche in base alla legge, richiede un titolo di studio non inferiore alla laurea che a lui manca.

Bonomi non ha mai smentito la notizia di avere una laurea, che è stata riportata nel tempo da molti quotidiani e fino al 17 settembre campeggiava anche nella sua scheda personale su Wikipedia (a sinistra). Ma i verbali di due assemblee della Fiera Milano Spa, di cui è presidente del cda, non mentono: durante due assemblee un azionista ha chiesto conto del suo titolo e gli è stato risposto che non è laureato.