All’Italia è bastata la vittoria di Matteo Arnaldi contro Leo Borg per qualificarsi matematicamente come seconda alle finals della Coppa Davis di Malaga. Con il trionfo del tennista ligure, gli Azzurri si sono infatti portati avanti 1-0 sulla Svezia: per passare ai quarti serviva un solo punto, dopo la sconfitta di ieri del Cile contro il Canada per 2-1.

Arnaldi, numero 47 del ranking Atp, si è imposto su Borg, figlio del grande Bjorn e numero 334 Atp, in 1 ora e 22 minuti di gioco: due soli set, finiti con il punteggio di 6-4, 6-3. Alcuni numeri del match: per Arnaldi 5 ace contro 2 doppi falli, il 58% di prime in campo che gli hanno fruttato il 79% dei punti, un 98% di seconde in campo con il 48% dei punti vinti, un solo break subito. “È stata una bella settimana, una grande esperienza, sono contento di aver portato il punto alla squadra oggi”, ha commentato il tennista di Sanremo. “Parto sempre un po’ a rilento, è una mia caratteristica, ma ho imparato ad accettarla. Dedico questa vittoria a tutti gli italiani”.

Nel secondo singolare contro gli svedesi Lorenzo Sonego sfiderà Elias Ymer. A quel punto si chiuderà la fase ai gironi e partiranno, a Malaga, i quarti di finale. Il sorteggio sarà martedì 19 settembre: gli Azzurri di Volandri si troveranno ad affrontare o l’Olanda, che ha chiuso in prima posizione nel Gruppo D, oppure una tra Gran Bretagna e Australia, che sono ancora in corsa per il primo posto nel Gruppo B.