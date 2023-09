Alla vigilia dell’annuale ritrovo della Lega a Pontida, Matteo Salvini ha pubblicato sui social un video in cui si rivolge agli alleati del Rassemblement National parlando in francese. Il video, come specifica lo stesso leader della Lega, è stato realizzato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La grande attesa della rassegna 2023 è Marine Le Pen, leader del partito di estrema destra francese e alleata in Europa del Carroccio. “Domenica 17 settembre. Non è un raduno, non è un’iniziativa di partito, è un raduno di migliaia di persone da tutta Italia che vogliono costruire, pianificare e concepire l’avvenire”. E ancora: “Noi prevediamo di continuare con questo governo per gli anni a venire, ma bisogna cambiare l’Europa. Quest’anno a Pontida ci saranno donne e uomini della Lega da tutta Italia e da altri Paesi”. “Sarà una giornata di amicizia, di politica, di avvenire. Ci saranno migliaia giovani che dal giorno prima si ritroveranno da tutta Italia per discutere di scuola, di università, di lavoro, di ambiente, di cultura e, quindi, ci sarà il debutto di un grande corso dove la Lega sarà protagonista. Scriviamo insieme una pagina di storia, bella politica e vita in presenza. Vi aspetto”