È un anniversario di sangue quello della morte di Mahsa Amini, la giovane di etnia curdo-iraniana morta mentre si trovava in custodia della polizia morale con l’accusa di aver indossato male il velo. I manifestanti sono scesi in strada per ricordare al regime che le proteste contro la repressione delle forze di sicurezza sono ancora vive, ma gli agenti hanno risposto sparando contro i manifestanti a Teheran. Alcuni sono stati arrestati nella capitale iraniana, nei pressi dell’Università di Teheran e di piazza Azadi, mentre gli agenti hanno impedito l’accesso ai cimiteri dove sono sepolti manifestanti uccisi negli scontri durante le dimostrazioni dello scorso anno. Intanto anche il padre di Mahsa Amini, Amjad Amini, è stato messo agli arresti domiciliari, fermato mentre lasciava la sua abitazione a Saqqez. Nei giorni scorsi, con l’avvicinarsi dell’anniversario della morte della figlia e delle proteste antigovernative che esplosero subito dopo, l’uomo era stato messo sotto sorveglianza e gli era stato chiesto di non tenere cerimonie per commemorare Mahsa.

“Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Stato di Jina Mahsa Amini, suo padre Amjad Amini è stato arrestato dalle forze di repressione questa mattina mentre usciva dalla sua casa a Saqqez ed è tornato a casa sua ore dopo”, scrive Iran Human Rights, aggiungendo che secondo le informazioni in suo possesso “la casa della famiglia è attualmente circondata da forze militari e di sicurezza”. In un primo momento a dare la notizia del suo arresto era stata un’altra ong con sede in Norvegia, Hengaw, che si occupa in particolare di violazioni dei diritti umani nella regione del Kurdistan iraniano.

Intanto in varie città del Kurdistan iraniano sono in corso scioperi in segno di protesta e ricordo per la morte di Mahsa. In seguito a un appello lanciato da vari partiti politici e attivisti curdi, molti negozi hanno tenuto chiuso a Baneh, Kamyaran, Divandarreh, Sanandaj e Saqqez, la città di cui Mahsa era originaria. In alcuni quartieri di Baneh, i cittadini hanno protestato creando ingorghi stradali, facendo rumore con il clacson dalle proprie auto e gridando slogan contro la Repubblica islamica. Nel Kurdistan iraniano le misure di sicurezza sono state rafforzate negli ultimi giorni per timore di proteste, visto che la morte della ragazza lo scorso ha provocato un’ondata di dimostrazioni antigovernative. Le manifestazioni andarono avanti per mesi e furono duramente represse dalle forze dell’ordine. Secondo l’agenzia degli attivisti dei diritti umani iraniani Hrana, 551 persone hanno perso la vita negli scontri durante le proteste dello scorso anno, tra loro 68 minorenni. Furono circa 20 mila gli arrestati durante le rivolte dello scorso anno. Per sette manifestanti incarcerati è stata eseguita la pena capitale a cui erano stati condannati per la loro partecipazione.