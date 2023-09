Ancora due morti sul lavoro dopo che nella giornata di giovedì erano state cinque le vittime. Gli incidenti sono avvenuti in Piemonte e Lombardia. Stava lavorando alla manutenzione dell’impianto elettrico di un capannone l’operaio schiacciato dal carroponte. È morto così il lavoratore impegnato in una ditta nella zona industriale di Chivasso, a pochi chilometri da Brandizzo, dove il 30 agosto sono morti 5 operai travolti da un treno. La vittima è un tecnico che stava effettuando delle manutenzioni. La dinamica è al momento al vaglio dei carabinieri e degli ispettori dello Spresal dell’Asl To4. Sul posto anche il pubblico ministero Valentina Bossi della procura di Ivrea, la stessa che è impegnata nelle indagini per il disastro lungo la linea ferroviaria Milano-Torino.

L’altra vittima è un un lavoratore edile di 60 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto mentre stava conducendo un escavatore lungo la strada che collega la Valbiandino, sulle montagne della provincia di Lecco. Per cause ancora da in corso d’accertamento, l’operaio è uscito di strada, precipitando lungo la scarpata sotto la quale scorre il torrente Troggia. L’uomo è morto nel primo pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per i gravi traumi riportati nella caduta. Difficoltosi i soccorsi, anche a causa del maltempo.

Giovedì erano stati cinque i morti sul lavoro. Un’ecatombe che non si ferma e non sembra fare differenze geografiche. Dopo l’incidente ferroviario di Brandizzo, dopo l’esplosione di Casalbordino, le ultime vittime sono un 44enne precipitato da un tetto ad Arzano (Napoli), un 52enne schiacciato da un mezzo in retromarcia all’aeroporto di Bologna, un 66enne investito da un camion in un deposito di rifiuti ancora a Napoli, un 29enne ucciso da un trattore al porto di Salerno e un 47enne caduto in una cisterna a San Polo di Piave (Treviso).

È in fin di vita un lavoratore 19enne vittima di un incidente all’esterno di un ristorante di Triflisco, frazione del comune di Bellona, nel Casertano. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane, originario di Pagani (Salerno) e dipendente di una ditta di catering di Sant’Egidio di Monte Albino, è stato schiacciato dal camion, restando bloccato tra il muro del ristorante e il mezzo frigo, mentre scaricava dei materiali da consegnare. Quando il giovane è sceso per aprire il portello del frigo, il mezzo ha iniziato a muoversi in discesa, lui ha provato a fermarlo rimanendo schiacciato. I carabinieri hanno sequestrato il camion frigo.