Una delle ultime serate estive dedicate alla festa patronale disi è trasformata in un momento di. Turisti, isolani e migranti, dopo i momenti di caos e tensione degli ultimi giorni, si sono ritrovati lungo le vie del centro del paese, ballando grazie alla musica dal vivo.

Diversi i migranti, soprattutto minorenni, che hanno deciso di mescolarsi per qualche ora a turisti e residenti, in attesa dei trasferimenti previsti nelle prossime ore. Il momento di festa ha coinvolto la maggior parte dei presenti. Solo un un gruppo sparuto ha provato a polemizzare: “I migranti sono in mezzo ai turisti. Così non verrà più nessuno”. Ma la maggioranza ha invece dimostrato di gradire la presenza dei migranti unendosi alla festa.