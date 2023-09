Tre giocatori del settore giovanile del Real Madrid arrestati per la diffusione di un video a sfondo sessuale che coinvolge una ragazza. A denunciare i tre è stata la madre della minorenne lo scorso 6 settembre: i fatti sarebbero andati in scena alle Canarie.

Secondo El Confidencial, i giocatori apparterebbero alla ‘cantera’ del Real, alla filiale del Castiglia e alla terza squadra. Non è escluso che nel caso siano coinvolti anche altri calciatori, compresi elementi della prima squadra. Oltre ai tre arrestati, c’è un quarto indagato. Gli arresti sarebbero stati effettuati nel centro tecnico di Valdebebas, dove la Guardia Civil ha fermato i giocatori che si apprestavano a scendere in campo per l’allenamento.

La Guardia Civil spagnola sta analizzando le informazioni ottenute dai telefoni dei quattro, spiegano El País ed Efe. Tra gli obiettivi delle indagini, c’è quello di verificare eventuali responsabilità penali e se nel caso sono coinvolte altre persone. Per circostanze ancora da chiarire, il caso è stato preso in carico dal distaccamento della Guardia Civil nella provincia di Las Palmas di Gran Canaria e da un tribunale dell’isola.