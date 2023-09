L’Inter fa il primo passo verso l’ipotesi di costruire un suo stadio lontano da San Siro. Mentre il Milan spinge forte sull’area di San Donato, il club nerazzurro ha identificato l’area tra Rozzano e Assago, vicino al Forum e all’ultima fermata della linea verde della metropolitana. Nella giornata di oggi, 13 settembre, l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello, il chief operation officer Mark Van Huuksloot e altri manager della società di viale della Liberazione hanno presentato una prima introduzione al progetto del futuro stadio nerazzurro. Di fronte a loro i sindaci dei comuni di Rozzano e Assago, che sarà anch’esso interessato dalla nuova costruzione.

Ad accompagnare i dirigenti nerazzurri, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’erano anche esponenti di Infrafin, società del gruppo Cabassi proprietario dell’area. Il progetto dovrebbe portare all’edificazione di uno stadio con una capienza di 70mila posti, in linea con le esigenze del tifo nerazzurro. Per il resto è la solita solfa: una vasta area verde, strutture sportive, aree di ristorazione e di intrattenimento, negozi e servizi.

“Abbiamo identificato un’area alternativa a Rozzano, abbiamo firmato un’esclusiva con la controparte fino a fine aprile. L’intenzione è quella di approfondire l’area, che è interessante. E’ già presente un’arena in cui si svolgono importanti eventi sportivi e non solo”, dichiara Antonello ai microfoni di Sky Sport a margine dell’assemblea Eca. Antonello ha poi confermato anche le indiscrezioni, già trapelate a fine luglio, sul vincolo posto sullo stadio San Siro dalla sovrintendenza del comune di Milano, che di fatto ha fatto tramontare quello che era “il piano originario presentato a suo tempo” riguardante un possibile abbattimento di San Siro per fare sorgere una nuova struttura nella stessa area. In merito alle tempistiche previste, l’ad nerazzurro ha poi aggiunto che la società ha già “iniziato un lavoro per fare una valutazione molto dettagliata sull’area” e al momento è necessario “aspettare l’approvazione del Pgt da parte del Comune” che dovrebbe arrivare nel mese di gennaio, dopo di che si potrà “entrare in un percorso con l’amministrazione comunale per valutare la fattibilità del progetto”.