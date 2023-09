Non si contano ormai iche sono riusciti adi Lampedusa. Sonoormai in più punti dell’isola. Nel video la situazione al di fuori della struttura. Altri sono seduti per strada e si riparano dal sole con mezzi di fortuna. Il desiderio di tutti è lasciare l’isola quanto prima. La Croce Rossa italiana, tramite la responsabile migrazioniaveva comunicato, prima della fuga, che “oggi ci sono continui trasferimenti. All’hotspot ci sono circa. Nonostante le criticità, abbiamo cercato di distribuire brandine alle persone per non farle dormire all’addiaccio, abbiamo fornito a tutti cibo e fatto la distribuzione della cena e anche nella giornata di oggi tutti riceveranno ciò di cui hanno bisogno”. Dopo gli arrivi senza sosta di ieri , in mattinata sono stati accolti 135 migranti, giunti con tre diverse imbarcazioni. Due natanti sono stati agganciati dalla Guardia di Finanza nelle acque antistanti l’isola, l’altro – con 39 persone – è riuscito invece direttamente ad arrivare sulla costa.