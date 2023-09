L’attivista di Fridays For Future, Sofia Pasotto, ha raccontato in un video pubblicato sui social di essere stata fermata, identificata e trattenuta dagli agenti della Digos a margine di un incontro sponsorizzato da Eni al Festival della Letteratura di Mantova. “Entro all’evento di Eni con due cartelloni: “Ma non sentite il caldo?” e “Planet not profit”. Appena metto piede nel luogo dell’evento mi ferma un agente della Digos. Ne arrivano altri e mi bloccano. Fermano anche ai miei amici e cominciano a fare le foto ai nostri documenti. Ad alcuni aprono gli zaini e le borse”. Un episodio condannato dalla deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Eleonora Evi, che in una nota ha espresso solidarietà alla giovane ambientalista. “Questo episodio non rimarrà inosservato: presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi per fare chiarezza sulla questione e sapere come il governo giustifica l’erosione delle libertà democratiche a cui stiamo assistendo”